"Гірники" повідомили про смерть Ігоря Дибченка, який віддав донецькому клубу чимало років у різних ролях.

Уродженця Донецька не стало на 62-му році життя, інформує офіційний сайт "помаранчево-чорних". Причини смерті не вказані.

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Дибченко виступав на позиції півзахисника. За Шахтар у період з 1981-го по 1986 рік зіграв 37 матчів та забив 5 голів. Також виступав за Таврію, Шахтар Горлівку і Кривбас.

Після завершення кар'єри Ігор Васильович був президентом жіночої команди Шахтаря (1994–1996), також працював тренером-селекціонером (1996–2000), очолював Шахтар-2 і Шахтар-3. Певний час (понад 10 років) працював і керівником селекційної служби клубу.

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