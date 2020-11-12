Не минуло і кількох днів, як Дієго Марадона покинув лікарню після операції на мозку, як 60-річний аргентинець знову звернувся за допомогою до медиків, повідомляє BBC.

Марадона покинув лікарню після важкої операції

Марадона страждає від алкогольної залежності. Легенда пройде курс лікування на стаціонарі, за правилами клініки, відвідувати його зможуть лише близькі.

Нагадаємо, Марадона очолює аргентинський клуб Хімнасія Ла-Плата, який фінішував 19-м у місцевій першості.

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