Футбольну спільноту Кривого Рогу спіткало горе. Пішов з життя Анатолій Безбожний.

Легендарний ексфорвард відійшов у вічність на 83 році життя, повідомляє пресслужба криворіжців.

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Анатолій Данилович був одним із тих футболістів, які виступали за Кривбас у перші роки створення професіональної команди. Протягом 1959-1961 років він награв 99 матчів, відзначившись 23 забитими м'ячами.

Останні 35 років Безбожний працював вчителем фізкультури у Криворізькій школі №74.

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