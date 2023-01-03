Умер легенда Кривбасса, который участвовал в становлении клуба и работал учителем
12:27 - Читати українською
Футбольное сообщество Кривого Рога постигло горе. Ушел из жизни Анатолий Безбожный.
Легендарный экс-форвард отошел в вечность на 83 году жизни, сообщает пресс-служба криворожцев.
Умер легенда полтавского футбола, успевшего побывать игроком, арбитром и тренером
Анатолий Данилович был одним из футболистов, которые выступали за Кривбасс в первые годы создания профессиональной команды. В течение 1959-1961 годов он наиграл 99 матчей, отличившись 23 забитыми мячами.
Последние 35 лет Безбожный работал учителем физкультуры в Криворожской школе №74.
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