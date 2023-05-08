Прихильників Маріуполя у цей непростий час спіткала ще одна дуже сумна звістка.

"ФК Маріуполь з глибоким жалем повідомляє, що на 73-му році життя помер Павло Кузьмич Розумний... Життя Павла Кузьмича було нерозривно пов'язане з маріупольським футболом. У далекому 1994 році Павло Кузьмич ініціював створення в нашому місті першого професійного футбольного клубу.

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За його безпосередньою участю маріупольська команда пройшла шлях від аутсайдера Другої ліги до Кубка УЄФА. Майже 20 років Павло Кузьмич "служив" у футбольному клубі на посаді віце-президента, переживши всі падіння та злети…

ФК Маріуполь висловлює щирі співчуття рідним та близьким Павла Кузьмича у зв'язку з цією непоправною втратою. Царство небесне", – йдеться на офіційній сторінці клубу у Facebook.

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