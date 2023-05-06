"Я втратив усе, що було в Маріуполі. Мені важко згадувати це місто, якщо чесно. Мій останній клуб в Україні базувався там, і я втратив усе. Свої старі речі, але мене це не дуже хвилює, бо мої батьки живі. Втім, місто було повністю зруйноване. Загинуло 90 тисяч людей із 400 тисяч населення. Це жахливі цифри, як і фото та відео звідти.

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Тепер ми ще більше пишаємося тим, що є українцями, бо наші люди доводять усьому світу, що ми можемо боротися за свою свободу, за нашу землю і заради наших дітей. Звісно, ми не солдати, але намагаємось демонструвати це і на футбольному полі.

Очевидно, що останній рік був дуже важким для мене на полі та для моєї країни. У моєму житті все змінилося. Я мріяв опинитися в Європі як футболіст, але не таким чином. Я хотів це зробити як український гравець, а не як біженець", – зізнався В'юнник в інтерв'ю Olympic.com.

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