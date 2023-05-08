Поклонников Мариуполя в это непростое время постигло еще одно очень грустное известие.

"ФК Мариуполь с глубоким сожалением сообщает, что на 73-м году жизни умер Павел Кузьмич Розумный... Жизнь Павла Кузьмича была неразрывно связана с мариупольским футболом. В далеком 1994 году Павел Кузьмич инициировал создание в нашем городе первого профессионального футбольного клуба.

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С его непосредственным участием мариупольская команда прошла путь от аутсайдера Второй лиги до Кубка УЕФА. Почти 20 лет Павел Кузьмич "служил" в футбольном клубе в должности вице-президента, пережив все падения и взлеты…

ФК Мариуполь выражает искренние соболезнования родным и близким Павла Кузьмича в связи с этой невосполнимой утратой. Царство небесное", – говорится на официальной странице клуба в Facebook.

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