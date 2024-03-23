"Орли", які пробилися до 1/8 фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів, поки можуть лише мріяти про потрапляння в ЛЧ у новому сезоні. Тудор також спробував смак цього турніру в якості тренера, коли 2022-го зіграв у групі ЛЧ з Марселем. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR пригадують чотири найбільш резонансні епізоди з життя Ігора Тудора, що пов’язані з Лігою чемпіонів.

04.12.2001 Арсенал – Ювентус 3:1

Перші сезони у Лізі чемпіонів для хорвата минули рівно і без яскравих спалахів. У розіграші 1998/1999 Тудор відіграв шість матчів на груповому етапі, п’ять з яких Ювентус завершив внічию. У чвертьфіналі та півфіналі Ігор спостерігав за грою команди з лави запасних. Зокрема, за драмою з Манчестер Юнайтед, коли туринці за крок до фіналу програли 2:3, ведучи у рахунку 2:0.

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Наступного року Ювентус узагалі не вийшов у плей-оф. Тудор забив дебютний гол у перестрілці з Гамбургом (4:4), стабільно виходив на поле, та справі не зарадив.

Сезон 2001/2002 видався більш драматичним. Усе через матч другого групового етапу на Хайбері. Ігор вийшов у старті туринців, але доволі швидко пішов з поля. Хвилині на 18-й камера вихопила обличчя захисника, яке свідчило про те, що з ним не все гаразд. Через кілька миттєвостей Арсенал забив. Тудор не втримав Фредді Юнгберга і одразу був замінений на Едгара Давідса. Як виявилося потім, хорват зазнав ушкодження. Проблема з гомілковим суглобом вартувала Тудору поїздки на чемпіонат світу-2002.

12.03.2003 Ювентус – Депортіво 3:2

Саме травми заважали повноцінно розкритися кремезному оборонцю. Тільки-но Ігор набирав форму, невдовзі виникали нові проблеми. Так було до протистояння з Депортіво у групі. До цього Тудор багато пропустив і відіграв лише тайм з МЮ (0:3). Через два тижні він вийшов рятувати команду в поєдинку з Депортіво.

Ігор замінив Алессіо Таккінарді на 77-й хвилині за рахунку 2:2. А на 90-й відзначився, мабуть, найбільш знаковим голом у кар’єрі. Зазвичай, якщо у Турині згадують про епоху Тудора на Делле Альпі, то насамперед відзначають той гол.

"Я дуже задоволений голом після стількох місяців страждань. Я не міг у це повірити, коли побачив м’яч, який опинився у воротах, – ділився емоціями Тудор після гри. – Сьогодні ми грали не дуже добре, але зараз ми повинні дивитися вперед. Фізично я ще не на піку, але я не грав так багато, і щоб повернутися до повної форми, мені потрібно грати 90 хвилин".

25.05.2003 Ювентус – Мілан 0:0, у серії пенальті 2:3

Через два з половиною місяці Тудор, можливо, й зіграв би усі 90 хвилин, якби не Андрій Шевченко. На фінал Ліги чемпіонів Ігор вийшов у парі з Чіро Феррарою в центрі захисту і став першим хорватом, який зіграв у головному матчі європейського сезону.

HOY HACE 18 AÑOS (2003). Milan campeón de Champions ante Juventus



MIL: Maldini, Dida, Shevchenko, Kaladze, Seedorf, Nesta

Inzaghi, Gattuso, Pirlo, Costacurta, Rui Costa



JUV: Ferrara, Buffon, Tacchinardi, Thuram, Zambrotta, Montero

Camoranesi, Davids, Del Piero, Trezeguet, Tudor pic.twitter.com/WfgV20XtKV — Jorge Gómez (@pelotazo) May 28, 2021

Перший тайм наближався до завершення. Шевченко взявся пресингувати Тудора в центрі поля і буквально кинувся хорвату в ноги. Фактично українець не зіграв грубо, проте саме у тому епізоді захисник Ювентуса завалився на газон і піднятися вже не зміг. На 42-й хвилині Тудора довелося міняти. Що було потім, вкотре нагадувати не треба. В основний час поєдинку команди так і не забили, а у серії післяматчевих пенальті Шевченко реалізував вирішальний удар.

01.11.2022 Марсель – Тоттенхем 1:2

В ролі тренера Тудор провів у Лізі чемпіонів шість матчів. Їх могло бути більше. До останнього туру Марсель, який тоді очолював хорват, зберігав шанси на вихід у плей-оф. На Велодром приїхав Тоттенхем і у компенсований час до першої половини зустрічі господарі відкрили рахунок. По перерві лондонці відігралися, але це все одно залишало Марсель у єврокубках – у такому разі хлопці Тудора кваліфікувалися б у Лігу Європи.

Найцікавіше трапилося на останніх хвилинах зустрічі. Тудор начебто сказав своїм гравцям, що не варто стрімголов летіти в атаку, адже за рахунку 1:1 Марсель збереже третю сходинку. Та за інформацією преси, тренер не повідомляв про цей факт гравцям, тож ті кинулися в атаку і на 90+5-й хвилині пропустили від Тоттенхема вдруге.

Marseille manager Igor Tudor screamed at his players to protect their Europa League place in the dying moments against Tottenham but they couldn’t hear because of the crowd #Marseille #tottenham #ChampionsLeague #UCL #Tudor #EuropaLeague #helpbet pic.twitter.com/YCE4nAhlKR — helpbet.com (@HelpbetC) November 2, 2022

Суперечності у показаннях проявилися після гри. Хавбек провансальців Шансель Мбемба заявив, що команді на полі бракувало комунікації з тренерською лавкою. Натомість Тудор запевняв, що підказував гравцям і просив їх не бігти в атаку. Утім підсумок виявився жорстоким – останнє місце у групі.

Попереду в Ігора Тудора буде шанс поборотися за Лігу чемпіонів і з другої спроби подолати груповий етап. А поки і йому, і Лаціо потрібен час для виходу з кризи. Потрапляння у Лігу чемпіонів стане наступним завданням "орлів" та їхнього нового тренера.