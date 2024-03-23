Боротьба з травмами, гол життя Депортіво і підкат Шевченка – злети та падіння Ігора Тудора в Лізі чемпіонів
На днях Ігор Тудор очолив римський Лаціо. Хорват повертається в Італію, де пройшла левова частка його кар’єри футболіста.
"Орли", які пробилися до 1/8 фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів, поки можуть лише мріяти про потрапляння в ЛЧ у новому сезоні. Тудор також спробував смак цього турніру в якості тренера, коли 2022-го зіграв у групі ЛЧ з Марселем. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR пригадують чотири найбільш резонансні епізоди з життя Ігора Тудора, що пов’язані з Лігою чемпіонів.
04.12.2001 Арсенал – Ювентус 3:1
Перші сезони у Лізі чемпіонів для хорвата минули рівно і без яскравих спалахів. У розіграші 1998/1999 Тудор відіграв шість матчів на груповому етапі, п’ять з яких Ювентус завершив внічию. У чвертьфіналі та півфіналі Ігор спостерігав за грою команди з лави запасних. Зокрема, за драмою з Манчестер Юнайтед, коли туринці за крок до фіналу програли 2:3, ведучи у рахунку 2:0.
Наступного року Ювентус узагалі не вийшов у плей-оф. Тудор забив дебютний гол у перестрілці з Гамбургом (4:4), стабільно виходив на поле, та справі не зарадив.
Сезон 2001/2002 видався більш драматичним. Усе через матч другого групового етапу на Хайбері. Ігор вийшов у старті туринців, але доволі швидко пішов з поля. Хвилині на 18-й камера вихопила обличчя захисника, яке свідчило про те, що з ним не все гаразд. Через кілька миттєвостей Арсенал забив. Тудор не втримав Фредді Юнгберга і одразу був замінений на Едгара Давідса. Як виявилося потім, хорват зазнав ушкодження. Проблема з гомілковим суглобом вартувала Тудору поїздки на чемпіонат світу-2002.
12.03.2003 Ювентус – Депортіво 3:2
Саме травми заважали повноцінно розкритися кремезному оборонцю. Тільки-но Ігор набирав форму, невдовзі виникали нові проблеми. Так було до протистояння з Депортіво у групі. До цього Тудор багато пропустив і відіграв лише тайм з МЮ (0:3). Через два тижні він вийшов рятувати команду в поєдинку з Депортіво.
Ігор замінив Алессіо Таккінарді на 77-й хвилині за рахунку 2:2. А на 90-й відзначився, мабуть, найбільш знаковим голом у кар’єрі. Зазвичай, якщо у Турині згадують про епоху Тудора на Делле Альпі, то насамперед відзначають той гол.
"Я дуже задоволений голом після стількох місяців страждань. Я не міг у це повірити, коли побачив м’яч, який опинився у воротах, – ділився емоціями Тудор після гри. – Сьогодні ми грали не дуже добре, але зараз ми повинні дивитися вперед. Фізично я ще не на піку, але я не грав так багато, і щоб повернутися до повної форми, мені потрібно грати 90 хвилин".
25.05.2003 Ювентус – Мілан 0:0, у серії пенальті 2:3
Через два з половиною місяці Тудор, можливо, й зіграв би усі 90 хвилин, якби не Андрій Шевченко. На фінал Ліги чемпіонів Ігор вийшов у парі з Чіро Феррарою в центрі захисту і став першим хорватом, який зіграв у головному матчі європейського сезону.
Перший тайм наближався до завершення. Шевченко взявся пресингувати Тудора в центрі поля і буквально кинувся хорвату в ноги. Фактично українець не зіграв грубо, проте саме у тому епізоді захисник Ювентуса завалився на газон і піднятися вже не зміг. На 42-й хвилині Тудора довелося міняти. Що було потім, вкотре нагадувати не треба. В основний час поєдинку команди так і не забили, а у серії післяматчевих пенальті Шевченко реалізував вирішальний удар.
01.11.2022 Марсель – Тоттенхем 1:2
В ролі тренера Тудор провів у Лізі чемпіонів шість матчів. Їх могло бути більше. До останнього туру Марсель, який тоді очолював хорват, зберігав шанси на вихід у плей-оф. На Велодром приїхав Тоттенхем і у компенсований час до першої половини зустрічі господарі відкрили рахунок. По перерві лондонці відігралися, але це все одно залишало Марсель у єврокубках – у такому разі хлопці Тудора кваліфікувалися б у Лігу Європи.
Найцікавіше трапилося на останніх хвилинах зустрічі. Тудор начебто сказав своїм гравцям, що не варто стрімголов летіти в атаку, адже за рахунку 1:1 Марсель збереже третю сходинку. Та за інформацією преси, тренер не повідомляв про цей факт гравцям, тож ті кинулися в атаку і на 90+5-й хвилині пропустили від Тоттенхема вдруге.
Суперечності у показаннях проявилися після гри. Хавбек провансальців Шансель Мбемба заявив, що команді на полі бракувало комунікації з тренерською лавкою. Натомість Тудор запевняв, що підказував гравцям і просив їх не бігти в атаку. Утім підсумок виявився жорстоким – останнє місце у групі.
Попереду в Ігора Тудора буде шанс поборотися за Лігу чемпіонів і з другої спроби подолати груповий етап. А поки і йому, і Лаціо потрібен час для виходу з кризи. Потрапляння у Лігу чемпіонів стане наступним завданням "орлів" та їхнього нового тренера.