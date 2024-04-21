У неділю у 5-му турі другого етапу Чемпіонської групи Першої ліги відбулось два матчі. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 2-й етап, 5-й тур

Чемпіонська група

Епіцентр – Лівий берег – 1:1

Голи: Кристін, 61 – Литовченко, 75

Кудрівка – Вікторія – 2:0

Голи: Вечурко, 39, Нехтій, 81

Група вибування

Чернігів-ШВСМ – Металіст – 2:1

Голи: Сахно, 21, Федосов, 57 – Рязанцев, 34

Вилучення: Бусько, 90+2 (Металіст, червона картка)

Кремінь – Нива Т – 0:0

Карпати несподівано поступились Інгульцю у битві претендентів на УПЛ, Прикарпаття розбило Полтаву

У центральному матчі дня Епіцентр приймав Лівий берег. Кияни відчайдушно борються за вихід в УПЛ – після поразки у минулому турі від Карпат втрачати очки було подібно смерті. На жаль, здобути перемогу ЛБ не вдалось – пропустивши по перерві, вони змогли лише відквитати гол в середині тайму. Як наслідок, відстань від другої сходинки, на якій розташувався Інгулець, збільшилась до 6 пунктів.

В іншому матчі Кудрівка впевнено перемогла Вікторію, голами відзначились Вечурко та Нехтій. У групі вибування також відбулось два поєдинки. Чернігів перервав невдалу серію з 5 матчів та у більшості переміг Металіст. Однак, обидва клуби залишились у зоні вильоту – Чернігів взагалі у зоні пониження в класі, а харків'яни – у зоні перехідних матчів.

Перша ліга: Буковина з покером нападника знищила МФК Металург, Головко першим у 2024 році здолав непереможну сенсацію