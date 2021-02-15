Серце чемпіона світу зупинилося на 72-му році життя, повідомляє офіційний твіттер збірної Аргентини.

Помер легендарний захисник Реала, який двічі вигравав Кубок чемпіонів з Пушкашем і Ді Стефано

Луке левову частку кар'єри відіграв за Рівер Плейт, із яким здобув 5 чемпіонських титулів. Також захищав кольори Уніона Санта-Фе, Расінга, бразильського Сантоса та низки інших команд. У складі національної команди став найкращим бомбардиром Копа Амеріка-1975. На тріумфальному для "альбіселесте" ЧС-1978 форвард став одним із ковалів золота. Він провів 5 матчів на Мундіалі, в яких забив 4 м'ячі.

У 2007 році Леопольдо Луке пережив інфаркт. Кілька тижнів тому він був госпіталізований через коронавірус, але врятувати його життя цього разу лікарям не вдалося.

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