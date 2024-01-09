"У мене немає слів. Богдан — моя близька людина, друг, з яким ми завжди дивилися один одному в очі. Я оплакую його так само, як і всі рідні.

Помер Богдан Шершун – екс-гравцю збірної України та легенді Дніпра було лише 42 роки

У Богдана була пухлина мозку, він був у Бельгії. Він боровся, лікувався. 42 роки, красень, блакитні очі… Пішов – і все", – заявив у коментарі Sport 24 російський екс-футболіст Ролан Гусєв, з яким Шершун перетинався в московському ЦСКА, Дніпрі та київському Арсеналі.

Нагадаємо, Шершун – вихованець Дніпра, за який загалом зіграв 169 матчів (4 голи та 2 асисти). У складі московського ЦСКА здобув Кубок УЄФА. Також встиг пограти за київський Арсенал, Кривбас, Волинь.

За національну збірну України Богдан Шершун дебютував у 2003 році під керівництвом Олега Блохіна та зіграв 4 матчі (останній – у 2006-му). Завершив кар'єру у 2014 році. Після цього працював на телебаченні та грав за збірну України серед ветеранів.

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