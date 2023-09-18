Сумну звістку 16 вересня повідомила дружина Миколи, Оксана Ревуцька, на своїй сторінці у Facebook.

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"Друзі, в нашій сім‘ї сьогодні сталось велике горе. Зупинилось серце нашого Колі. Я не знаю як нам жити без нього, не знаю, що написати, хочу лише повідомити, що прощання відбудеться в каплиці Церкви положення пояса Пресвятої Богородиці за адресою м. Львів, вул. Головатого, 7а", – йдеться в дописі.

Зазначимо, що Ревуцький був вихованцем івано-франківського Спартака. Микола більшу частину кар'єри провів за Прикарпаття з 2004-го по 2011 роки. Також Ревуцький провів 5 матчів за збірну України U-17.

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