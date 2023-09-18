Печальную весть 16 сентября сообщила жена Николая, Оксана Ревуцкая, на своей странице в Facebook.

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"Друзья, в нашей семье сегодня произошло большое горе. Остановилось сердце нашего Коли. Я не знаю как нам жить без него, не знаю, что написать, хочу только сообщить, что прощание состоится в часовне Церкви положения пояса Пресвятой Богородицы по адресу г. Львов, ул. Головатого, 7а", – говорится в сообщении.

Отметим, что Ревуцкий был воспитанником ивано-франковского Спартака. Николай большую часть карьеры провел за Прикарпатье с 2004-го по 2011 годы. Также Ревуцкий провел 5 матчей за сборную Украины U-17.

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