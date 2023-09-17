Перша ліга 2023/24, 8-й тур

Чернігів – Гірник-Спорт – 1:0

Гол: Шумило, 30

ФСК Маріуполь – МФК Металург – 2:2

Голи: Піддубний, 39, (аг.), Терехов, 58 – Піддубний, 38, Хуссін, 90+2

Лівий берег – Кремінь – 6:0

Голи: Співаков, 9, 55, (пен.), 70, Самар, 12, Дедух, 33, Синиця, 75

В неділю грали представники виключно групи Б. Розпочався ігровий день з протистояння аутсайдерів – Чернігова та Гірник-Спорта. Перемогу святкували господарі завдяки єдиному точному удару Шумила.

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МФК Металург врятував нічию на останніх хвилинах гри з ФСК Маріуполь. Кінцівка першого тайму стала зоряним часом для Піддубного, який спочатку забив за власну команду, а через хвилину відзначився автоголом. По перерві Терехов вивів Маріуполь вперед, але Хуссін на 90+2 врятував нічию.

А Лівий берег каменя на камені не залишив від Кременя. Головним героєм гри став Співаков, який оформив хет-трик (лише один з голів був з пенальті). Самар та Дедух ще до перерви допомогли оформити розгромну перемогу, а Синиця поставив крапку в зустрічі.

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