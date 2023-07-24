У віці 69 років помер колишній форвард збірної Англії Тревор Френсіс. Про це повідомив у своїх соцмережах Ноттінгем Форест. Тревор Френсіс був першим найдорожчим трансфером в англійському чемпіонаті. Його перехід з Бірмінгема до "червоно білих" коштував 1 мільйон фунтів, що у 1979 році було рекордною сумою.

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Кар'єра Френсіса була видатною. Він встиг пограти не тільки за Бірмінгем та Ноттінгем, але й за Манчестер Сіті, Аталанту, Сампдорію, Рейнджерс, Квінз Парк та Шеффілд. Але саме у складі Форест Тревор Френсіс двічі вигравав Кубок європейських чемпіонів у сезонах 1978/79 та 1979/80.

Після завершення професіональної кар'єри екс-нападник спробував свої сили на тренерському містку. Він працював з Квінз Парк, Шеффілдом та Бірмінгемом.

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