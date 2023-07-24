В возрасте 69 лет скончался бывший форвард сборной Англии Тревор Фрэнсис. Об этом сообщил в своих соцсетях Ноттингем Форест. Тревор Фрэнсис был первым самым дорогим трансфером в английском чемпионате. Его переход из Бирмингема в "красно белых" стоил 1 миллион фунтов, что в 1979 году было рекордной суммой.

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Карьера Фрэнсиса была выдающейся. Он успел поиграть не только за Бирмингем и Ноттингем, но и за Манчестер Сити, Аталанту, Сампдорию, Рейнджерс, Квинз Парк и Шеффилд. Но именно в составе Форест Тревор Фрэнсис дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов в сезонах 1978/79 и 1979/80.

После завершения профессиональной карьеры экс-нападающий попробовал свои силы на тренерском мостике. Он работал с Квинз Парк, Шеффилдом и Бирмингемом.

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