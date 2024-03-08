Сумну звістку повідомив журналіст Любомир Кузьмяк на своїй сторінці у Facebook.

"Тільки вчора переглядав історичний стрікерський забіг Данила Мигаля на поле під час півфінального матчу Монреальської Олімпіади-1976 між збірними СРСР та НДР. А сьогодні дізнався про те, що Великий Українець відійшов у засвіти", – написав Кузьмяк у дописі.

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Зазначимо, що Данило Мигаль народився 28 грудня 1955 року в Канаді у родині українських емігрантів, працював журналістом на радіо та в газеті у Тандер-Бей, а також на телебаченні Онтаріо. Він був членом канадського Пласту, "Просвіти", Спілки української молоді (СУМ).

У 1976 році в Монреалі на літніх Олімпійських іграх проходив футбольний матч між збірними СРСР та НДР. Команду Радянського Союзу переважно складали українці, гравці київського Динамо. Данило Мигаль у вишитій сорочці вибіг на поле з прапором України та словами "Свободу Україні" і станцював гопак.

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