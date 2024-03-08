Печальную весть сообщил журналист Любомир Кузьмяк на своей странице в Facebook.

"Только вчера просматривал исторический стрикерский забег Даниила Мигаля на поле во время полуфинального матча Монреальской Олимпиады-1976 между сборными СССР и ГДР. А сегодня узнал о том, что Великий Украинец отошел в мир иной", – написал Кузьмяк в заметке.

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Отметим, что Даниил Мигаль родился 28 декабря 1955 года в Канаде в семье украинских эмигрантов, работал журналистом на радио и в газете в Тандер-Бей, а также на телевидении Онтарио. Он был членом канадского Пласта, "Просвиты", Союза украинской молодежи (СУМ).

В 1976 году в Монреале на летних Олимпийских играх проходил футбольный матч между сборными СССР и ГДР. Команду Советского Союза преимущественно составляли украинцы, игроки киевского Динамо. Даниил Мигаль в вышитой рубашке выбежал на поле с флагом Украины и словами "Свободу Украине" и станцевал гопак.

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