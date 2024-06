8-річна ера Фернанду Сантуша в збірній Португалії завершилась у 2022-м. Фахівця вважали прагматиком, забуваючи про складний для "селесао" фактор Роналду – без нього в складі піренейці демонстрували значно яскравіший футбол. Що і говорити, коли 9:0 з Люксембургом у відборі на Євро-2024 і 6:1 зі Швейцарією у чвертьфіналі ЧС-2022 сталися саме без КріРо.

Моурінью назвав фаворитів Євро-2024 і відкинув одного претендента на золото: "У них не дуже талановите покоління"

Тепер проблему КР7 у складі повинен вирішувати Роберто Мартінес. 43-річний коуч, який брав Кубок Англії з Віганом і розбудував сильний Евертон, видав доволі неоднозначний перфоманс у збірній Бельгії – футбол ніби й був хорошим, але підстаркувата команда з кожним роком явно регресувала. Зрештою, все завершилось вильотом із групи на Мундіалі.





Roberto Martinez has refused to let Cristiano's friends José Semedo, Miguel Paixao and his agent Ricardo Regufe stay at the Portuguese camp hotel with him to fully focus on the EUROS.



(Relevo) pic.twitter.com/OqC9z3FNvC — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) June 17, 2024

Тепер тренеру необхідно реабілітуватись за невдачу. Поки що все йшло добре – під його керівництвом Португалія виграла усі матчі відбору до Євро-2024, забивши 36 голів і пропустивши всього два. Обидва, до речі, прилетіли від Словачини у Лісабоні. Іншими суперниками стали Люксембург (9:0, 6:0), Боснія і Герцеговина (5:0, 3:0), Ліхтенштейн (4:0, 2:0) та Ісландія (2:0, 1:0).

Рівень спротиву такий собі, однак варто не забувати за березневі й червневі спаринги. Португальці били Швецію (5:2), Фінляндію (4:2) та Ірландію, однак поступилися Словенії (0:2) й Хорватії (1:2). Словом, висока результативність і успішність проти бодай трішки слабших суперників зберігається – і це погані новини для Чехії.

Estamos no EURO 2024!

Muito feliz por ajudar Portugal a atingir mais uma fase final de uma grande competição.

Um agradecimento especial à Federação Portuguesa de Futebol e aos adeptos que estiverem presentes no estádio pela bonita homenagem! pic.twitter.com/VXuHYh8Cgu — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 13, 2023

"Селесао" під керівництвом Роберто Мартінеса дійсно подобаються. Збірна Португалії стала інтенсивно пресингувати, а у просуванні м'яча на перших двох третинах поля все прекрасно. Труднощі, як це не дивно, виникають у завершенні – португальцям бракує зіграності та цікавих ідей перед штрафним. Занадто багато тут зав'язано на індивідуалізмі.

Дуже цікаво, як Роберто Мартінес вирішить дилему Роналду. Легендарна "сімка" була основною у відборі на Євро-2024, віддячивши 10 голами та 1 асистом – це третина від усіх голів португальців. Яким би скандальним і дивакуватим не був пізній Кріш, але в свої 39 років нападник залишається машиною. Можливо, не такою впливовою і важливою, як раніше, однак ігнорувати КР7 не вийде навіть суто зі спортивних причин.

Cristiano Ronaldo is still going strong



How many goals will he score in Euros 2024?

pic.twitter.com/XPxiBtywOu — Pubity Sport (@pubitysport) June 13, 2024

Показово, що без Кріштіану збірна влетіла хорватам, граючи основним складом. З іншого боку, всі розуміють мінуси – наявність Рона у складі б'є по роботі без м'яча. У команди починає страждати баланс. При цьому форвард видав катастрофічний виступ на ЧС-2022.

Під керівництвом Роберто Мартінеса португалець дещо реабілітувався, але чи стане він основним на Євро-2024? Багатьом здається, що роль "джокера" була б значно ефективнішою, тож тренерському штабу доведеться дати відповідь на складне питання. У будь-якому разі, Роналду не виглядає настільки ж важливим для збірної, як Мессі на ЧС-2022.

Зараз грою керують геніальний Бруну, розумні Бернарду та Вітінью, технічні Леау й Феліш. А ще є Гонсалу Рамуш і такий фулбек, як Канселу.

Слід не забувати і про задню лінію. Насіу, Діаш і Пепе провели дуже потужний сезон, та і опорник Палінья виглядав у Фулхемі здорово. У відборі до Євро-2024 португальці видали найкращий оборонний перфоманс, тож можна говорити про хороший захист – от тільки рівень спротиву був слабеньким, а у чотирьох із п'яти спарингів колектив ковтав по два голи. І Словаччина у відборі забила їм стільки ж. Доволі тривожна тенденція.

Це міг би бути хороший сигнал для Чехії, однак прямо зараз стан цієї збірної незрозумілий. Вінченцо Монтелла – тренер Туреччини – взагалі назвав її "командою без тактики". Це не зовсім справедливо, але у тамтешньому футболі дійсно відбуваються дивні речі. Ярослав Шилгави довів чехів до 1/4 фіналу Євро-2020, провалив відбір на ЧС-2022, реабілітувався у кваліфікації на Євро-2024 – і пішов у відставку.

Попереднього коуча сильно критикували за друге місце в групі з Албанією та Польщею, та і загалом його футбол нікому не подобався. Втім, підібрати збірну виявилось нікому. Посаду тренера пропонували Карелу Яроліму, однак той відмовився. На позицію претендував Павел Недвед, але варіант відпав через необхідність часто бувати в Італії – зрештою, призначили екс-президенту федерації Івану Гашеку.

Двоюрідний брат знаменитого хокеїста Доменіка Гашека вже працював футбольною Чехією, проваливши відбір до ЧС-2010. З того часу він займався адміністративною роботою й тренував на Близькому Сході – втім, такий статус не завадив влаштувати чистку в складі. На весняні спаринги не викликали відчепили Антоніна Барака, Яна Кухту, Якуба Брабєца й Владіміра Цоуфала, адже вони влаштували п'янку перед ключовим матчем з Молдовою у 2023-му.

️ Ivan Hašek před Portugalskem: "Máme tady 26 hráčů a jsem přesvědčen, že všichni mohou do zápasu s Portugalskem nastoupit. Nemáme obavy tam kohokoliv dát."



Trenér na TK ️ https://t.co/fQ0cwndiFY pic.twitter.com/vRiGRWIriX — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 17, 2024

Їх відчепили зі збірної ще за каденції Ярослава Шилгави, а Іван Гашек не став прибирати санкції до літа. Повз заявку на Євро-2024 пролетів тільки Брабєца. Ніхто не наважився відмовлятись від фіналістів Ліги конференцій з 5+5 у сезоні та від лідерів середняка АПЛ.

Взагалі, заявка у "народної команди міцна – окрім вищезгаданих персон, тут є ще й Гложек (7+5 за Баєр у сезоні), Шик з 13 голами у складі Леверкузена та Соучек з 10+3 за Вест Хем. Плюс, завжди багато зіграних представників Славії та Спарти, а ці дві команди видали потужний сезон у єврокубках. От тільки ніхто не знає, як ця банда проявить себе в офіційних матчах.

In case you missed it: all three of our Czech mates are going to #Euro2024 #Bayer04 | #InternationalWerkself pic.twitter.com/ql2skHa0LG — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 29, 2024

Усі товариські зустрічі підопічні Івана Шилгави виграли. Мальту розгромили 7:1, а Норвегію, Північну Македонію та Вірменію били з ідентичним рахунком – 2:1. Чи може це щось сказати про нинішню Чехію? Навряд чи. Все стане зрозуміло на Євро-2024.

Орієнтовні склади на матч Португалія – Чехія

Португалія: Діогу Кошта – Далот, Рубен Діаш, Пепе, Канселу – Палінья – Бернарду Сілва, Фернандеш – Жота, Роналду, Леау

Чехія: Станек – Цоуфал, Крейчі, Голеш, Гранац, Доудера – Соучек, Провод, Гложек – Шик, Кухта

