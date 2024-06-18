Мбаппе зламав носа в епізоді наприкінці гри – нападник обличчям врізався у плече захисника Австрії Кевіна Дансо.

Австрія – Франція – 0:1 – відео гола та огляд матчу Євро-2024

Після гри Кіліан вирушив до лікарні, де мали вирішити, чи робити йому операцію. За інформацією Le Figaro, Мбаппе уникне операції та виступатиме в захисній масці, але на відновлення необхідно близько 15 днів, тобто, француз пропустить решту матчів групового етапу.

Нагадаємо, Франція мінімально перемогла Австрію (1:0). Єдиний гол створив якраз Мбаппе – його простріл у власні ворота зрізав Вьобер.

Франція почала Євро-2024 з перемоги над Австрією – Мбаппе зробив (авто)гол, шокував промахом і розквасив обличчя