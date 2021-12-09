Гьог помер сьогодні у віці 62 років, програвши боротьбу раку підшлункової залози. Про це повідомив офіційний сайт Оденсе. Кольори цього клубу Ларс захищав протягом 23 років. Він став легендою Оденсе.

Помер Ігор Гамула – йому було 61

Найвідоміший матч Гьог зіграв у 1994 році проти мадридського Реала. Оденсе завдяки своєму голкіперу переміг на Сантьяго Бернабеу. У Данії той матч називають "мадридським дивом", а самого Гьога – "героєм Бернабеу".

У збірній Данії Ларс конкурував з Петером Шмейхелем, а після завершення кар'єри працював тренером воротарів у данських клубах. Зокрема у збірній Данії, де тренував Каспера Шмейхеля. Гьог був у штабі збірної, яка дійшла до півфіналу Євро-2020.