Маріо Загалло пішов з життя у 92 роки, вписавши своє ім'я в історію футболу великим досягненням.

Загалло помер 5 січня у 92 роки, повідомляє Sky Sports. Сім'я легендарного футболіста виставила пост в Instagram з теплими словами на адресу Маріо: "Кумир і патріот, який залишив великий спадок".

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Загалло був зіркою збірної Бразилії часів Пеле, яка виграла чемпіонат світу в 1958-му та захистила титул через чотири роки. На Мундіалі-1970 Маріо привів "селесао" до чемпіонства в ролі тренера, а четвертий чемпіонат світу підкорився йому в 1994-му, коли Загалло був асистентом.

Він став першим в історії, хто виграв ЧС як гравець і як тренер. Пізніше це досягнення повторили Беккенбауер і Дешам. Клубна кар'єра Загалло пройшла у двох клубах – Фламенго та Ботафого. Під час тренерської кар'єри Маріо називали "професором".

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