Артема Франкова не стало пізно ввечері 31 жовтня, про що повідомив Андрій Шахов-молодший у своєму Instagram. Головному редактору культового журналу "Футбол" було 53 роки.

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"Пізно ввечері перестало битися серце легендарного Артема Франкова. Нашого хрещеного. Пишаюся і дякую за кожну зустріч, за кожну розмову і пораду. За все. Ви назавжди залишитеся рідною людиною. Світла памʼять, дядя Артем", – написав Шахов-молодший.

Раніше стало відомо, що Франков переніс інсульт і перебував у реанімації. До цього у нього вже був інсульт. Нагадаємо, що з 1997 по 2022 рік Артем Франков був головним редактором журналу "Футбол", а після початку повномасштабної війни видання під назвою "Футбол-війна" виходило в електронному форматі.

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