Артёма Франкова не стало поздно вечером 31 октября, о чем сообщил Андрей Шахов-младший в своем Instagram. Главному редактору культового журнала "Футбол" было 53 года.

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"Поздно вечером перестало биться сердце легендарного Артёма Франкова. Нашего крестного. Горжусь и благодарю за каждую встречу, за каждый разговор и совет. За все. Вы навсегда останетесь родным человеком. Светлая память, дядя Артём", – написал Шахов-младший.

Ранее стало известно, что Франков перенес инсульт и находился в реанимации. До этого у него уже был инсульт. Напомним, что с 1997 по 2022 год Артем Франков был главным редактором журнала "Футбол", а после начала полномасштабной войны издание под названием "Футбол-война" выходило в электронном формате.

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