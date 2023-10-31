"Насправді, все не зовсім райдужно. Інсульт – це дуже страшна хвороба. Тим більше другий інсульт. Артему зроблена операція, він поки в не дуже доброму стані.

Артем Франков потрапив до реанімації з другим інсультом

Знаю Артема понад 20 років. Ніколи не був прихильником його роботи. Але це не означає, що він поганий. Він інший.

Мені завжди здавалося, що він проросійський. Тому був дуже здивований, коли у перші дні повномасштабного вторгнення він одразу прийняв повністю проукраїнську позицію і всім можливим допомагав Збройним силам України. З перших днів особисто був в епіцентрі захисту урядового кварталу та сам готував їжу нашим захисникам, організував покриття витрат волонтерам, які забезпечували продуктами наших воїнів. Для мене все це було великим відкриттям.

Тому я відразу забув свої минулі припущення, і серед друзів казав, що сильно помилявся. Зараз шкодую, що не сказав йому це особисто. Я сподіваюся та вірю, що зроблю це одразу, як тільки Артем одужає. Але зараз і надалі все буде дуже важко і коштовно. Його дружина щоденно витрачає достатньо великі кошти на ліки, а потім буде дуже недешева реабілітація. Думаю, хто хоча б раз стикався з цією жахливою хворобою, той розуміє мене.

Всі ми знаємо, що хоча Артем є дуже відомим журналістом, він не є заможною людиною. Я впевнений, що його дружині, яка щодня відвідує його та забезпечує ліками, кожна копійка буде у нагоді. Поки картки немає, але пишіть в приватні повідомлення. Перенаправлю до його дружини. І, безумовно, кожен коментар підтримки та репост також дуже важливий для нього і його родини. Дякую всім, хто долучиться. Одужання, Артеме!" – написав Сирота на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, нині головному редактору "Футболу" 53 роки. Він очолює культовий журнал з 1997-го.

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