Плешаков відійшов у вічність на 32 році життя. Смерть настала внаслідок черепно-мозкової травми, повідомляє видання Крымский спорт.

Помер відомий український арбітр початку 90-х

За інформацією джерела, екс-нападник помер у лікарні, так і не отямившись після інциденту. Причина травми наразі невідома. Зауважимо, свого часу Юрій захищав кольори чернігівської Десни та кам'янської Сталі, встиг пограти за білоруську Белшину. Також він тріумфував із українським Севастополем у Першій та Другій лігах.

До слова, з 2015-го по 2018-й Плешаков грав у чемпіонаті окупованого Криму за Севастополь. Останні два роки екс-форвард був поза футболом.

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