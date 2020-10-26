Сумна звістка прийшла зі Львова – у вічність відійшов колишній суддя Михайло Сидор.

26 жовтня 2020-го на 72 році життя помер відомий український арбітр Михайло Сидор, повідомляє офіційний сайт Львівської асоціації футболу. Причиною смерті стала важка хвороба.

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Зауважимо, що Михайло Васильович до останнього працював спостерігачем арбітражу Комітету арбітрів Львівської області. "Висловлюємо глибокі співчуття його рідним і близьким із приводу непоправної втрати", – зі скорботою написала прес-служба ЛАФ.

Нагадаємо, у 1992-1996 роках Михайло Сидор обслуговував матчі чемпіонату України, зокрема поєдинки Динамо, Металіста, Шахтаря та Дніпра.

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