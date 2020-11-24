Плешаков скончался на 32 году жизни. Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, сообщает издание Крымский спорт.

Умер известный украинский арбитр начала 90-х

По информации источника, экс-нападающий скончался в больнице, так и не придя в себя после инцидента. Причина травмы пока неизвестна. Заметим, в свое время он защищал цвета черниговской Десны и каменской Стали, успел поиграть за белорусскую Белшину. Также он торжествовал с украинским Севастополем в Первой и Второй лигах.

К слову, с 2015 по 2018 годы Плешаков играл в чемпионате оккупированного Крыма за Севастополь. Последние два года экс-форвард был вне футбола.

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