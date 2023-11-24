Польський клуб полює на вундеркінда Карпат – "леви" можуть серйозно заробити
Український футболіст Ян Костенко потрапив у сферу інтересів польського клубу. Карпати можуть продати гравця за 1 мільйон євро.
Львівські Карпати можуть продати одного з юних талантів клубу за кордон, заробивши серйозні гроші. Про це пише Спортивка.
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Як повідомляє джерело, мова йде про лівого вінгера Яна Костенка – гравець може продовжити кар'єру в чемпіонаті Польщі. "Леви" можуть заробити близько мільйона євро.
Нагадаємо, що Ян приєднався до Карпат минулого літа, перейшовши до "зелено-білих" на правах вільного агента.
Раніше гравець виступав за першолігову Полтаву, а до цього він також грав у складі Ворскли.
Нагадаємо, Костенко провів цього сезону 16 матчів за Карпати, у яких зумів віддати шість гольових передач та забити чотири м’ячі.
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