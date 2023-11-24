Украинский футболист Ян Костенко попал в интересы польского клуба. Карпаты могут продать игрока за 1 миллион евро.

Львовские Карпаты могут продать одного из юных талантов клуба заграницу, заработав серьезные деньги. Об этом пишет Спортивка.

Карпаты отреагировали на слухи о миллионных долгах клуба

Как сообщает источник, речь идет о левом вингере Яне Костенко – игрок может продолжить карьеру в чемпионате Польши. "Львы" могут заработать около миллиона евро.

Напомним, что Ян присоединился к Карпатам прошлым летом, перейдя к "зелено-белым" на правах свободного агента.

Ранее игрок выступал за перволиговую Полтаву, а до этого он также играл в составе Ворсклы.

Напомним, Костенко провел в этом сезоне 16 матчей за львовские Карпаты, в которых сумел отдать шесть голевых передач и забить четыре мяча.

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