"На такі речі поважна людина реагувати не буде. Жодних приватних, ексклюзивних коментарів не буде.

Багатомільйонні борги Карпат – джерело повідомило подальшу долю львівського клубу

Дочекайтесь офіційної заяви клубу. Нехай стихне усе це, тоді й будуть нормальні, офіційні коментарі. Розганяти хвилі ми не будемо", – сказав Гордієнко у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, раніше журналіст Віктор Вацко повідомляв, що сума заборгованості становить близько 8 мільйонів євро/доларів. Згодом журналісти "ТаТоТаке" заявили, що Карпати згодні погасити борги попередніх керівників – "до цього у клубі готові як морально, так і матеріально".

Наразі команда Мирона Маркевича у турнірній таблиці групи А Першої ліги йде першою, набравши 42 очки, і є одним із головних претендентів на вихід в УПЛ.

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