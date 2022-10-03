"У листопаді 2021-го збірна України на виїзді грала з Боснією і Герцеговиною у груповому етапі відбору на чемпіонат світу. Ми приїхали на реабілітацію з ветеранами АТО і паралельно хотіли відвідати матч.

"Він вважав, що 40 тисяч доларів на місяць – це занадто": журналіст назвав зарплати Петракова і Ротаня у збірних України

За два дні до того відбулася зустріч Хорватія – Росія. Ми вирушили і туди, "полювати" на м*скалів. На жаль, знайшли лише декількох. З одного я зірвав прапор "з куркою". Хотів спалити цю ганчірку перед матчем Боснія – Україна, але пішов дощ, вона не хотіла горіти.

Вийшло так, що я стояв і махав ним. Босняки подумали, що це сербський прапор, почали кидатися на мене. За 5 хвилин мене затримала поліція. Було жорстко – на стадіоні через мене вже починався безлад. Поліціянт звинуватив мене в провокації, але зрештою вдалося пояснити ситуацію, і мене відпустили", – розповів Герун в інтерв'ю "Спорт 24".

Повна версія інтерв'ю на "Спорт 24": "В один день освідчився коханій і дізнався про загибель найкращого друга": ультрас Карпат із ЗСУ – про контрнаступ, футбол та кохання