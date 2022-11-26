Польща та Саудівська Аравія зустрічаються на Чемпіонаті світу в 2 турі групи C. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Лєвандовскі підходить до спроби №5, аби забити свій дебютний гол на чемпіонатах світу. Форвард Барселони навіть пенальті не забив мексиканцям у першому турі, а його команда зіграла лише внічию, тому зобов'язана сьогодні виключно перемагати. Матч, як і онлайн-трансляція Польща – Саудівська Аравія на "Футбол 24", стартує о 15:00. Команда Ерве Ренара сенсаційно здолала Аргентину, яку більшість експертів бачили одним із 3 головних фаворитів турніру. Де дивитися матч Польща – Саудівська Аравія онлайн? Гру транслюють Суспільне та MEGOGO Футбол Перший.

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Чеслав Міхнєвіч зробив 3 перестановки в основі. Франковскі, Бєлік і Мілік замінили Залевскі, Каміньскі та Шиманьскі, а "Кадра" перейшла на гру з двома нападниками. В аравійців також 3 нові обличчя у стартовому складі: Аль-Брейк, Аль-Наджі та Аль-Амрі.

Польща: Щенсни – Кеш, Глік, Ківьор, Берешиньскі – Франковскі, Бєлік, Крихов'як, Зєліньскі – Мілік, Лєвандовскі

Саудівська Аравія: Аль-Уваїс – Абдулхамід, Аль-Амрі, Аль-Булайхі, Аль-Брейк – Канно, Аль-Малкі – Аль-Брікан, Аль-Наджі, Аль-Давсарі – Аль-Шехрі