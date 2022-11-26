Туніс поступився Австралії у другому турі чемпіонату світу. Звіт та огляд матчу – вже на Футбол 24.

Перший тур був полярним для команд. Якщо Туніс виглядав солідно та зумів нав'язати боротьбу Данії, зігравши внічию (0:0), то Австралія майже без шансів поступилась Франції (1:4). Фаворитом нинішньої дуелі називали номінальних господарів.

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Старт зустрічі розчарував. Команди чимало боролись, але моментів не мали. Перша непогана атака від "карфагенських орлів" була аж на 20 хвилині, але Юссеф Мсакні не зумів вдало розпорядитись м'ячем. Мітчелл Дюк показав майстер-клас ледь не в наступній атаці. Простріл з лівого флангу з рикошетом завершився ефектним ударом головою під дальню стійку без шансів для кіпера. xG становив всього 0,05! Дюк став першим автором голу на цьому ЧС, який грає за клуб другого дивізіону (Фаджіано Окаяма з Японії).

Гол посприяв пожвавленню гри. Туніс намагався зрівняти, а Австралія – підловити на контратаках. Найкращий момент наприкінці першого тайму мав Мохамед Дрегер, який опинився на вбивчій позиції, але потужний постріл потягнув Меттью Райян.

Після виходу з роздягальні Туніс тиснув, переважаючи майже за всіма показниками візаві. Найактивнішим був Мсакні, але ударам не вистачало потужності й інколи точності. Австралія самовіддано, хоч і з метушнею захищалась. Про успішні атаки було й годі думати. Але "соккеруз" вистояли (вперше з 1974-го не пропустили) й святкували сенсаційну мінімальну перемогу! Першу з 2010 року на Мундіалях.

Туніс опустився на останнє місце квартету D. Австралія ж піднялась на другу сходинку, а в останньому турі протистоятиме Данії, яка сьогодні гратиме з французами. Ймовірно, на нас чекає інтрига 30 листопада.

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