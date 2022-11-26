Аргентина – Мексика

26 листопада, 21:00. Лусаїл, стадіон Лусаїл Іконік.

Головний арбітр: Даніеле Орсато (Італія).

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне.

Ліонеля Мессі та його партнерів вважали чи не головними претендентами на Кубок світу, однак уже перший тур Мундіалю став для Аргентини холодним душем. Південноамериканці не програвали 36 матчів поспіль і серйозно були налаштовані відібрати світовий рекорд в Італії, яка мала 37 поєдинків без поразок. Все склалося зовсім по-іншому.

Підопічні Ліонеля Скалоні у першому таймі повозили Саудівську Аравію та забили кілька голів, з яких зарахували лише один – після удару Лео Мессі з пенальті. Саудити, наче боксер, у якого ніхто не вірив, дивом зуміли протриматися перший тайм без нокаута, а по перерві шокували фаворита. Два голи у ворота Еміліано Мартінеса принесли Аравії сенсаційну перемогу, а вихід "альбіселестес" у плей-офф тепер опинився під питанням.

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Та гра показала головні проблеми нинішньої Аргентини – надзвичайно повільний центр захисту (дії Ромеро у моменті з першим голом – окрема тема) і невміння тримати удар, як тільки щось іде не за її сценарієм. Високий пресинг Саудівської Аравії став повною несподіванкою для Мессі та Ко, які, схоже, настільки повірили у роздані їм аванси, що розраховували взяти суперника голими руками. Не пройшло – зараз у футбол навчилися грати всі. Ну, майже всі.

На щастя для Аргентини, матч першого туру групи C між Польщею та Мексикою завершився нічиєю – ідеальний варіант для команди Скалоні, яка завдяки цьому зберігає пристойні шанси не лише на плей-офф, а й на перше місце квартету. Для початку потрібно зробити висновки з провалу першого туру і обіграти Мексику – команду, яка не надто вразила із Польщею і могла програти.

Якби не Гільєрмо Очоа – голкіпер, який, наче високосний рік, нагадує про себе раз у 4 роки. Як тільки підходить Мундіаль, досі непомітний Гільєрмо з'являється на чемпіонаті світу та влаштовує шоу. От і у грі з "Кадрою" досвідчений 37-річний воротар потягнув пенальті від Роберта Лєвандовскі та врятував своїй команді нічию. Але зараз перед Очоа і всією Мексикою стоїть ще складніше завдання. Потрібно зупиняти не посередню атаку Польщі (при всій повазі до Лєвандовскі), а грізних "альбіселестес" із Ліонелем Мессі, Лаутаро Мартінесом та Анхелем Ді Марією.

Але згадувати тільки про Очоа було б не дуже справедливо. Швидкі Алексіс Вега та Ірвінг Лосано своїми ривками завдали Польщі чимало проблем у матчі першого туру. Якщо Аргентина дозволить крайкам Мексики розігнатися – у команди Скалоні будуть проблеми.

Особливим цей матч буде для Херардо Мартіно – наставника збірної Мексики, який протистоятиме своїм співвітчизникам і команді, яку колись очолював. На чолі "альбіселестес" Мартіно двічі програв фінал Копа Амеріка у серії пенальті, а зараз може відібрати у своєї країни мрії про Кубок світу. Якщо "ацтеки" обіграють Аргентину, взявши приклад із саудитів, то плей-офф Мессі та Ко не бачити. Будуть лише сльози Лео і, можливо, завершення кар'єри легенди у збірній.

Це вже четверта зустріч Аргентини і Мексики на Мундіалях. Повна перевага на боці дворазових чемпіонів світу, які виграли всі попередні матчі. У 2006-му та 2010-му "ацтеки" вилітали від аргентинців у 1/8 фіналу чемпіонату світу. Ще одна зустріч була у далекому 1930-му. Вона ж і є найрезультативнішою – 6:3.

Орієнтовні склади на матч Аргентина – Мексика

Аргентина: Е. Мартінес – Монтіель, Отаменді, Мартінес, Тальяфіко – Де Пауль, Паредес, Мак Аллістер – Ді Марія, Л. Мартінес, Мессі.

Мексика: Очоа – Гальярдо, Морено, Монтес, Санчес – Чавес, Еррера, Альварес – Вега, Мартін, Лосано.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1.

Аргентині відступати нікуди. Ліміт осічок був вичерпаний вже у першому турі поразкою, як вважалося, від аутсайдера групи. Букмекери прогнозують Мессі та Ко перемогу, але так було і перед грою з Саудівською Аравією, яка у підсумку створила поки що головну сенсацію чемпіонату світу. На Аргентину пропонують поставити приблизно за 1,50, а коефіцієнт на перемогу мексиканців складає майже 6.

Ціна помилки для "Скалонетти" – надто велика, а тиск, який чинять на гравців і тренера, просто зашкалює. Відповідно, видовища чекати навряд чи варто, а от нервів буде багато. Збірна Мексики – куди сильніша за Саудівську Аравію, тому може покарати аргентинців за першу ж помилку. Але все ж прогнозуємо перемогу фаворита, який повинен зробити висновки із сенсаційної невдачі у першому турі.

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