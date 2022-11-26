Матч перетворився на феєрію Войцеха Щенсни і Роберта Лєвандовскі. Голкіпер поляків здійснив кілька феєричних сейвів, а нападник нарешті почав оформляти свої перші результативні дії на чемпіонатах світу. Спочатку Роберт віддав результативну передачу на Зєліньскі. Саудівська Аравія могла відігратися перед перервою, але Щенсни відбив пенальті Аль-Давсарі і добивання.

Польща била Саудівську Аравію у супердраматичному матчі ЧС-2022 – Лєвандовскі зняв прокляття, Щенсни взяв пенальті й все

По перерві воротар "Кадри" продовжив рятувати і дотягнув до до 82-й хвилині, на якій Лєвандовскі забив. Лідер Польщі підловив Аль-Малкі на обрізці і чітко скористався своїм моментом – 2:0. Роберт не зміг стримати сліз, святкуючи дебютний гол на Мундіалях.