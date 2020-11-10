Польща – Україна: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка
Наставник збірної України Андрій Шевченко відповів на головні питання перед важливим поєдинком проти збірної Польщі.
"Усі розуміють, що зараз ненайсприятливіший період для проведення матчів, коронавірус та інші обставини, але вірю, що двобій буде напруженим.
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У нас є кістяк команди, який завжди доповнюється, є хороша конкуренція, вона жива. Ми не маємо основного та другого складу, у нас є команда, яка має поставлені цілі та буде намагатись їх досягти.
Чи підтримую контакт з Дудеком? У нас хороші стосунки з Єжи. На жаль, останнім часом ми не надто часто бачимось, але це немає ніякого стосунку до завтрашнього матчу, тому краще сконцентруватись саме на грі.
Розподіл сил на три гри? Ми балансуємо, щоб у гравців було достатньо заряду на всі три зустрічі. У суперника теж попереду важливі поєдинки, тому завдання все правильно розрахувати для наших команд. Завтра збірна України спробує виставити найбільш бойовий склад", – сказав Шевченко на прес-конференції.
Нагадаємо, національна команда Польщі прийматиме Україну 11 листопада на стадіоні в Хожуві. Поєдинок стартує о 21:45.
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