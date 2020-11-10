"Усі розуміють, що зараз ненайсприятливіший період для проведення матчів, коронавірус та інші обставини, але вірю, що двобій буде напруженим.

Польща – Україна: де дивитися товариський матч

У нас є кістяк команди, який завжди доповнюється, є хороша конкуренція, вона жива. Ми не маємо основного та другого складу, у нас є команда, яка має поставлені цілі та буде намагатись їх досягти.

Чи підтримую контакт з Дудеком? У нас хороші стосунки з Єжи. На жаль, останнім часом ми не надто часто бачимось, але це немає ніякого стосунку до завтрашнього матчу, тому краще сконцентруватись саме на грі.

Розподіл сил на три гри? Ми балансуємо, щоб у гравців було достатньо заряду на всі три зустрічі. У суперника теж попереду важливі поєдинки, тому завдання все правильно розрахувати для наших команд. Завтра збірна України спробує виставити найбільш бойовий склад", – сказав Шевченко на прес-конференції.

Нагадаємо, національна команда Польщі прийматиме Україну 11 листопада на стадіоні в Хожуві. Поєдинок стартує о 21:45.

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