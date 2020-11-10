Польща та Україна зіграють товариський матч 11 листопада 2020 року. Зустріч відбудеться за порожніх трибун на стадіоні Шльонський у Хожуві. Де і коли дивитися матч, підкаже "Футбол 24".

Зустріч №9 в історії протистояння цих національних команд. Матч, як і онлайн-трансляція Польща – Україна на "Футбол 24", стартує о 21:45. "Біло-червоні" вигравали перші 2 та останній бій проти "синьо-жовтих", який відбувся на Євро-2016. Цікаво, що більшість дуелей завершувалися з малою кількістю голів (5, де забивали менше 2,5 за гру).

Польща – Україна: прогноз букмекерів на матч

Вони 4 рази зустрічалися в рамках кваліфікації Чемпіонату світу. Під час відбору ЧС-2002 сильнішими виявилися поляки. Команда Фоменка взяла реванш у 2013 році, двічі здолавши суперника. Загалом збірні виграли по 3 матчі, обмінявшись перемогами і у спарингах, лише по разу здолавши опонента з різницею у 2 голи.

Польща – Україна: де і коли дивитися матч

У сусідній країні гру показують відразу 3 телеканали: TVP1, TVP Sport і Polsat Sport. Причому передматчеві студії стартують за кілька годин до початку спарингу. Де дивитися матч Польща – Україна онлайн? Зустріч можна переглянути на порталі oll.tv. Пряма трансляція також на каналах "Україна" та "Футбол 1" (початок о 21:35).

Крім цього, матч покажуть у Хорватії та Сербії (SportKlub 5), Австралії (Optus Sport), Греції (Cosmote Sport 6), Катарі (Bein Sports 9), Німеччині (DAZN), Норвегії (TV2sumo) і Росії (Матч Футбол 2).