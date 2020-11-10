"Все понимают, что сейчас не самый благоприятный период для проведения матчей, коронавирус и другие обстоятельства, но верю, что поединок будет напряженным.

Польша – Украина: где смотреть товарищеский матч

У нас есть костяк команды, который всегда дополняется, есть хорошая конкуренция, она жива. Мы имеем основного и второго состава, у нас есть команда, которая имеет поставленные цели и будет пытаться их достичь.

Поддерживаю ли контакт с Дудеком? У нас хорошие отношения с Ежи. К сожалению, в последнее время мы не слишком часто видимся, но это не имеет никакого отношения к завтрашнему матчу, поэтому лучше сконцентрироваться именно на игре.

Распределение сил на три игры? Мы балансируем, чтобы у игроков было достаточно заряда на все три встречи. У соперника тоже впереди важные поединки, поэтому задача все правильно рассчитать для наших команд. Завтра сборная Украины попытается выставить самый боевой состав", – сказал Шевченко на пресс-конференции.

Напомним, национальная команда Польши будет принимать Украину 11 ноября на стадионе в Хожуве. Поединок стартует в 21:45.

"На Євро буде сюрприз": екс-тренер збірної України про трансфери Динамо, проблему Шевченка і найкращого у 2020 році