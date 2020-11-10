Польща – Україна: онлайн-відеотрансляція передматчевої прес-конференції Андрія Шевченка
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відповідає на питання журналістів перед спарингом.
Гравці національної команди України адаптовуються у Польщі напередодні товариського матчу проти місцевої збірної. Перед двобоєм свою прес-конференцію дасть наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевеченко. Трансляція розпочнеться о 18:30, перегляд доступний у цій новині на Футбол 24.
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Компанію Шевченку на заході складе голкіпер та капітан збірної України Андрій Пятов.
Нагадаємо, національна команда Польщі прийматиме Україну 11 листопада на стадіоні в Хожуві. Поєдинок стартує о 21:45.
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