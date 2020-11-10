Польша – Украина: онлайн-видеотрансляция предматчевой пресс-конференции Андрея Шевченко
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отвечает на вопросы журналистов перед спаррингом.
Игроки национальной команды Украины адаптируются в Польше перед товарищеским матчем против местной сборной. Перед поединком свою пресс-конференцию даст наставник "сине-желтых" Андрей Шевеченко. Трансляция начнется в 18:30, просмотр доступен в этой новости на Футбол 24.
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Компанию Шевченко на мероприятии составит голкипер и капитан сборной Украины Андрей Пятов.
Напомним, национальная команда Польши будет принимать Украину 11 ноября на стадионе в Хожуве. Поединок стартует в 21:45.
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