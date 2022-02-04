"После матча с Казахстаном мы были готовы к противостоянию с любым соперником. Нет смысла вспоминать прошлое. Если говорить о рейтинге, то россияне находятся на первой строчке, а мы входим в десятку лучших. Мы отдадим все силы, чтобы продолжить творить историю и выйти в финал. Попытаемся воплотить в жизнь свои наработки.

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Сначала мы двигались шаг за шагом. Мы знали, что сейчас футзал находится на другом уровне. Прежде всего, ставили перед собой задачу выйти из группы. После первого матча обратили внимание на моменты, которые следует улучшать в своей игре. Сейчас каждая команда, участвующая в турнире, готова бороться за выход из группы. Так случилось, что нам улыбнулась удача. Мы сумели квалифицироваться в четвертьфинал, где встретились с Казахстаном. В этом поединке мы отдали все свои силы и добились желаемого результата.

Вы сами видите, что букмекеры не могут предугадать итоговые результаты матчей на Евро. После Сербии мы поняли, что можем добиваться результата благодаря характеру и бойцовским качествам. После победы над Казахстаном команда морально приподнята. Фаворитом нашу сборную не назову. Мы проведем полуфинальный матч, а затем увидим, что будет.

Для меня это самый сложный чемпионат Европы. Нам очень тяжело дался выход из группы. Команда продемонстрировала неплохой футзал в матче с Португалией. Не хватило только результата. Формат чемпионата Европы стал более интересным. Наша команда очень сплоченная. Мы объединены общей целью и духом. Благодаря этому сумели добраться до полуфинала. Мы положим душу и тело, чтобы попасть в финал. До этого была мечта одолеть Казахстан, сейчас – хотим стать финалистами турнира. Двигаемся к цели", – цитирует Шотурму сайт АФУ .

Кстати, полуфинал Евро-2022 по футзалу между Украиной и Россией состоится уже сегодня, 4 февраля. Начало поединка – в 18:00 по киевскому времени.

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