Президент Асоціації футзалу України Сергій Владико розповів про організаційну підготовку до матчу з росіянами на чемпіонаті Європи 2022 року.

"Вранці була нарада з представниками УЄФА. Були зроблені деякі кроки в напрямі додаткових заходів безпеки. Щоправда, говорити про них публічно ми не можемо, бо це є внутрішньою інформацією.

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Є моменти, які вболівальники не бачитимуть, і їм не варто про це знати. Не хочеться, щоб ця інформація потрапила до рук російських уболівальників, якщо вони приїдуть в Амстердам", – цитує Владика Meta-ratings.

Зауважимо, півфінал Євро-2022 з футзалу Україна – Росія відбудеться вже сьогодні, 4 лютого. Початок двобою – о 18:00 за київським часом.

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