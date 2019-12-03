Поліція зупинила слідство щодо договірних матчів, в участі у яких підозрюються 35 клубів України

Національна поліція України призупинила слідство щодо організації договірних матчів, у причетності до яких фігурували назви 35 українських клубів.

Станом на 21 листопада 2019 року досудове розслідування зупинено на підставі п.3 ч.1 ст. 280 Кримінального процесуального кодексу України, який передбачає зупинку слідства на період виконання процесуальних дій у рамках міжнародного співробітництва, інформує Укрінформ.

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Детальніше про причини зупинки слідства у поліції не розповіли, посилаючись на таємницю слідства.

Нагадаємо, у травні цього року стало відомо, що МВС розглядає 57 епізодів за участю 328 осіб у справі про договірні матчі. Під підозру потрапили від президентів клубів до гравців та арбітрів.

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Серед клубів УПЛ у скандальній справі фігурували Олександрія, Зоря, Олімпік та Ворскла.