Думанський пішов з дому ще 20 квітня та з того часу не виходив на зв'язок, а його місцезнаходження наразі невідоме, повідомляє видання Галичина.

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Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 з позначкою "безвісти зниклий" Кримінального кодексу України.

За свою кар'єру Думанський провів 4 сезони у складі Карпат. Впродовж сезону-1981 перейшов у київське Динамо, у складі якого став чемпіоном СРСР у тому ж році, володарем Кубка СРСР 1982 і срібним призером чемпіонату країни у 1982 році. Загалом провів за киян 60 поєдинків, відзначившись 4 голами.

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