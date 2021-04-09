Сумна новина прийшла з Дніпра – не стало колишнього захисника і функціонера Романа Канафоцького.

Сьогодні, 9 квітня, перестало битися серце легенди дніпровського футболу Романа Андрійовича Канафоцького, повідомляє офіційний сайт СК Дніпро-1.

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Екс-захиснику Дніпра було 83 роки. Причини смерті не повідомляються.

Нагадаємо, Канафоцький – уродженець міста Городок Львівської області. Професіональну кар'єру футболіста розпочав у тернопільському Авангарді у 1959 році. Після двох років у дрогобицькому Нафтовику перейшов у Дніпро, якому віддав 5 років.

У 1970-му повісив бутси на цвях і перейшов на адміністративну роботу у рідному клубі – працював адміністратором в ФК Дніпро і СК Дніпро-1, маючи причетність до абсолютно усіх нагород і титулів, здобутих в історії клубів.

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