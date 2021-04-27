Думанський ушел из дома еще 20 апреля и с тех пор не выходил на связь, а его местонахождение пока неизвестно, сообщает издание Галичина.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 с пометкой "без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины.

За свою карьеру Думанский провел 4 сезона в составе Карпат. В течение сезона 1981 перешел в киевское Динамо, в составе которого стал чемпионом СССР в том же году, обладателем Кубка СССР 1982 и серебряным призером чемпионата страны в 1982 году. В общем провел за киевлян 60 матчей, отметившись 4 голами.

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