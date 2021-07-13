"Я навіть не знаю, з чого почати. Не знаю, як описати словами те, що відчуваю в цей момент. У мене був складний сезон. Думаю, всі і так це бачили. Можливо, я підійшов до фіналу, не маючи повної впевненості в собі. Я завжди налаштовувався на пенальті, але цього разу відчував, що щось не так. Я зробив довгу паузу, щоб дати собі час, і, на жаль, результат вийшов не таким, як я хотів. Я відчував, що підвів партнерів. Я відчував, що підвів усіх.

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Пенальті – це все, чого я тільки просив, щоб допомогти команді. Я можу забивати пенальті навіть уві сні, то чому я схибив саме зараз? Це питання крутиться в моїй голові з того моменту, як я вдарив по м'ячу. Можливо, немає відповідних слів, щоб описати це.

Фінал. 55 років. 1 пенальті. Історія. Я можу лише попросити вибачення. Я хотів би, щоб все склалося інакше. Поки я продовжую перепрошувати, я хотів би виділити партнерів по збірній. Це літо – один з кращих зборів в моєму житті, і ви всі зіграли роль в цьому. У нас склалося непорушне братерство. Твій успіх – це мій успіх. Твоя помилка – це моя помилка.

Я ріс у виді спорту, в якому потрібно чекати, що про тебе напишуть. Це і колір шкіри, і місце, де я виріс, і з недавнього часу те, як я проводжу час за межами поля. Я можу хоч весь день вислуховувати критику на адресу моєї гри. Мій пенальті не був досить хорошим, м'яч повинен був опинитися в сітці. Але я ніколи не стану просити вибачення за те, ким є, за те, звідки я вийшов.

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Ніколи я не відчував більшої гордості, ніж в момент, коли одягав футболку з трьома левами на грудях, коли бачив сім'ю на трибунах, яка підтримує мене поруч з десятками тисяч інших людей. Я мріяв про таке. Сьогодні я частіше отримував повідомлення зі словами підтримки, а слова з Вітінгтона майже довели мене до сліз. Спільнота, яка завжди брала в свої обійми, продовжує підтримувати мене.

Я – Маркус Рашфорд, мені 23 роки. Я темношкірий хлопець з Вітінгтона і Вайтеншо, Південний Манчестер. Якщо у мене більше нічого не залишиться, то буде це. Спасибі за всі добрі слова. Я повернуся сильнішим. Ми повернемося сильнішими", – написав Рашфорд у Twitter.

Додамо, що форвард Манчестер Юнайтед першим серед англійців схибив у післматчевій серії пенальті проти Італії. Потім Санчо і Сака повторили цю невдачу, поховавши надії на перемогу. Після фіналу Євро усі троє зазнали расистських образ у соцмережах.

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