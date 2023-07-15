Товариський матч

Грацер (Австрія) – Полісся (Україна) – 1:4

Голи: ? (п.), 31 – Гітченко, 52, Мустафаєв, 56, Янаков, 66, Крушинський, 73

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Полісся здобуло другу перемогу поспіль на зборах в Австрії. Жертвою "зелено-жовтих" цього разу став Грацер – колишній клуб Богдана В'юнника, за який півфіналіст молодіжного Євро-2023 виступав на правах оренди з Шахтаря.

Господарі вийшли вперед вже на 5-й хвилині, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд. В середині тайму Мустафаєв завдавав небезпечного удару, однак захисник Грацера зумів вибити на кутовий. На 30-й хвилині житомиряни "привезли" у свої ворота пенальті. Денис Бойко зумів парирувати удар з позначки, але на добиванні ніхто не підстрахував екс-кіпера Динамо – 1:0. Янаков майже одразу міг зрівнювати, але воротар встиг зреагувати і перевести на кутовий.

У перерві Юрій Калітвінцев провів декілька замін і команда заграла! Спочатку Гітченко після навісу зі штрафного з правого флангу був першим на м'ячі і відновив статус-кво. За чотири хвилини м'яч після розіграшу кутового прилетів до Мустафаєва і той вивів Полісся вперед. Згодом нарешті реалізував свою чергову спробу Янаков – отримавши діагональ на дальню штангу, він замкнув у порожні ворота, після того, як воротар був відіграний партнером. Ну а добив суперника в середині другого тайму Борис Крушинський.

Нагадаємо, поєдинок з Грацером став вже четвертим для житомирян в рамках підготовки до нового сезону. Раніше вони поступились румунському Шепші (0:1), розійшлись миром з Оцелулом (2:2) та віденським Рапідом (1:1) і здолали австрійський Хартберг.

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