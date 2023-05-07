Перша ліга. Чемпіонська група, 5 тур

Металург – Полісся – 0:1

Гол: Янаков, 63

Підопічні Юрія Калітвінцева дозволили Оболоні побути на першому місці лише добу. Виїзд до Металурга не був простим, але Янаков допоміг Поліссю додати у свій актив три очки та повернутися на вершину турнірної таблиці.

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До слова, рівно за тиждень, 14 травня, житомиряни можуть достроково вийти в УПЛ. Для цього потрібно лише обіграти Кремінь – одного із аутсайдерів чемпіонської групи. Якщо це станеться, то Полісся вже не опуститься нижче другого місця, а дві найкращі команди Першої ліги отримають прямі путівки в еліту.